Beestenboel: de grootste uil ter wereld

De duizend jaar oude kerk van het Vlaams-Brabantse dorp Bunsbeek heeft al veel meegemaakt, maar een koppel broedende oehoes was iets nieuws. Dorpsbewoners maakten in de lente van 2016 gewag van grote uilen op de kerk. Natuurliefhebbers gingen ervan uit dat het kerkuilen betrof. Toen iemand opmerkte dat de dieren opvallend grote oranje ogen hadden, gingen de knipperlichten aan: de kerkuil is een nachtuil met zwarte ogen. Oranje ogen behoren toe aan andere uilen, aan jagers in schemerlicht.

...