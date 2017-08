Bart Staes: 'België heeft Europa veel te laat gewaarschuwd over fipronil-eieren'

Volgens Staes is het Federaal Voedselagentschap (FAVV) al sinds midden mei op de hoogte van de fipronilbesmetting in België nadat een privéfirma stalen had genomen en daarmee de besmetting zou hebben vastgesteld. Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) heeft altijd gezegd dat de eerste melding begin juni binnenkwam.

Volgens Staes heeft het sinds begin juni nog anderhalve maand geduurd vooraleer ons land de buurlanden heeft gewaarschuwd. Het FAVV lichtte pas op 20 juli via het European Alert System andere (buur)landen in van de mogelijke aanwezigheid van het illegale product in eieren.. 'Het is pas dan dat de andere lidstaten begonnen zijn met hun onderzoeken', aldus Staes.

Het Europees Parlementslid hekelt 'de extreem trage reactie' van de Belgische autoriteiten. 'Anderhalve maand lijkt me een erg lange periode om te wachten. Ze hadden veel sneller moeten handelen', zegt hij. 'De trage Belgische reactie heeft geleid tot een vorm van paniek bij de andere lidstaten.'