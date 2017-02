Bart Somers: 'Kwetsende uitspraak van Homans, maar ook Unia polariseert'

Ook op de tweede dag van het weekend gaat een N-VA-minister in de clinch met Unia, het vroegere Centrum voor Gelijkheid van Kansen. In De Zondag zegt Vlaams minister van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans dat Unia "niet neutraal en niet objectief" is en maar één doelgroep verdedigt, de "mensen van allochtone origine". Kersvers staatssecretaris Zuhal Demir zegt dan weer dat Unia geen centrum van gelijke kansen, maar van polarisering is.

"Dit is vintage-Homans", reageert Bart Somers. "Ze polariseert liever dan op een constructieve manier uit te zoeken hoe de gelijke kansen van alle mensen kunnen worden gegarandeerd. Liesbeth Homans is minister van Inburgering en Integratie, dan doe je dit niet. Dit komt in de buurt van toogpraat."

'Beiden hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid'

Maar ook Unia heeft boter op het hoofd, vindt de Open Vld'er. "Zij ondergraven de legitimiteit van hun eigen instelling." Somers haalt het voorbeeld aan van de Brusselse schepen Alain Courtois, die verschillende huwelijken weigerde omdat de bruid zijn hand niet wou schudden omwille van haar geloofsovertuiging. Unia vond dat getuigen van etnocentrisme. "Ze hebben dat niet benaderd vanuit de gelijkheid van man en vrouw, wat minstens het beeld creëert dat niet iedereen op dezelfde manier wordt behandeld", zegt Somers. "Zo bouw je geen draagvlak voor een samenleving die sterker inzet op diversiteit." "Beiden hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid", concludeert de Mechelse burgemeester. "We kunnen beter als samenleving."