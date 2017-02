Bart Somers: 'Dit is een geval van rauw racisme'

De korpsleiding van de politiezone Mechelen-Willebroek werd vrijdagochtend door enkele politiemedewerkers op de hoogte gebracht van een foto die verspreid werd via een private WhatsApp-groep van verschillende leden van het korps. Het ging om een foto van een commissaris van het korps, met racistische opschriften erbij. De korpsleiding verwittigde daarop meteen het parket, en vrijdag werd een inspecteur van het korps opgepakt voor verhoor. De persoon werd ook met onmiddellijke ingang geschorst.

Het parket benadrukt wel dat het onderzoek nog volop loopt en het dus nog moet blijken of de verdachte inderdaad verantwoordelijk is voor de feiten.

Volgens de politie heeft een groot aantal leden van het korps die de foto te zien hebben gekregen, al hun afkeuring laten blijken. Op de foto is Jinnih Beels te zien. Jarenlang was zij het gezicht van de strijd tegen racisme in het Antwerpse politiekorps. Maar bij het uitbouwen van de cel diversiteit kwam ze in botsing met korpschef Serge Muyters. Uiteindelijk ging ze aan de slag in de zone Mechelen-Willebroek.

"Als politiekorps zullen wij naast het onderzoek, dat lopende is, ook de meest gepaste maatregelen nemen", klinkt het. "Dit is totaal onaanvaardbaar. Wij zullen ons burgerlijke partij stellen, want dit is een blamage voor ons korps en haar medewerkers, evenals van de waarden die wij uitdragen."

Bart Somers verontwaardigd

Ook de burgemeester van Mechelen Bart Somers reageert verontwaardigd op het nieuws. "Dit is een geval van rauw racisme. Wij voeren in Mechelen een nul-tolerantiebeleid tegen racisme en discriminatie", zo zei hij in het Radio 1-programma 'Bonus'.

Somers is wel blij met de snelle reactie van het korps: "De korpschef heeft meteen zijn verantwoordelijkheid genomen en op minder dan 15 uur had men de dader die onmiddellijk is geschorst."

De Mechelse burgemeester geeft toe dat racisme niet altijd uit te sluiten valt in organisaties, maar de rotte appels moeten er uit. "Je moet zorgen dat de cultuur van de organisatie juist is en die cultuur moet er een zijn die dat niet aanvaardt en dat is nu juist wat er gisteren is gebeurd. Noch de collega's, noch de politievakbonden, noch de burgemeesters, noch de korpschef, heeft dat ook maar 1 seconde aanvaard en zijn onmiddellijk daartegen in het gareel gegaan."