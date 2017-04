Bart de Wever: 'Wat Zuhal in dat interview zegt, lijkt mij feitelijk juist'

Over Demirs uitspraken over hoe CD&V moslims als kiesvee zou zien, zegt De Wever: ' ' Wat Zuhal in dat interview in De Zondag zegt, lijkt mij feitelijk juist. Je zou er zelfs nog voorbeelden aan kunnen toevoegen. Dat is trouwens niet oneerbaar, hè, een bepaalde bevolkingsgroep proberen te binden. Een partij mag die keuze maken. Maar waarom dan hysterisch reageren als een andere partij daarop wijst?' Wel geeft hij toe dat Demir als regeringslid beter geen opmerkingen over een coalitiegenoot had kunnen maken. 'Je laat dat beter over aan de partij. Zuhal zou dus beter niet zeggen dat ze waarschuwt voor een coalitiepartner.'

De Wever gaat in het interview ook in op hoe de media met een vergrootglas naar zijn partij kijkt en de slagkracht van de federale overheid. Hij hoopt in 2017 nog een aantal dossiers te kunnen doorzetten, voor de volgende verkiezingen. "Deze zomer een stevig pakket maatregelen nemen, zou niet onverstandig zijn. ... Ik leg geen deadline op. Maar je moet niet flauw doen: nadien wordt het moeilijker.'

