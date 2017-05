Bart De Wever over zijn voorganger Frans Van Cauwelaert: de kraaiende haan

Toen ik als burgemeester de vraag kreeg of de stad Antwerpen ondersteuning wilde geven aan een biografie van mijn illustere voorganger Frans Van Cauwelaert, heb ik geen seconde getwijfeld om daarop in te gaan. In mijn kantoor kijkt Frans Van Cauwelaert elke dag op mij neer, vanaf het canvas dat Isidoor Opsomer op voortreffelijke wijze van zijn portret heeft voorzien. Het is een dagelijkse aanmoediging om mijn best te doen voor deze stad en voor het Vlaamse land.

...