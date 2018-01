Bart De Wever over explosie Paardenmarkt: 'Stadsdiensten hebben geen fouten gemaakt'

Na de explosie bleek dat bij een van de drie ingestorte panden er een woonkwaliteitscontrole gepland stond, omdat een huurder een OCMW-tussenkomst voor zijn huurwaarborg had gevraagd - maar de eigenaar had dat laatste geweigerd. Die controle liet al maanden op zich wachten.

'Het OCMW gaf geen "PRIO-code": dat wil zeggen dat ze misschien zaken hadden gezien die niet prettig waren, maar niet dat het pand op ontploffen stond', zegt De Wever. 'Er is geen garantie dat als er sneller een controle was gebeurd, er een probleem zou zijn opgemerkt. Dit incident was een acute situatie.'

De Wever stelt zich naar eigen zeggen vragen bij de verhalen dat er eerder op die fatale dag een gasgeur te merken zou zijn geweest, en dan vooral bij het feit dat daar toen geen enkele melding van werd gemaakt. 'De gasophoping moet nochtans enorm zijn geweest: de voordeur van een van de panden stak nadien in de bakkerij aan de overzijde', zegt hij.

De Wever benadrukte verder dat gasinstallaties en -leidingen niet door de stedelijke diensten worden gecontroleerd en dat ook preventie en bewustmaking rond gasgeur bij Eandis zit.

Verschillende oppositiepartijen vragen een verplicht conformiteitsattest voor alle verhuurders. De Wever noemt dat 'niet realistisch' wegens het grote aantal benodigde controles en de gevolgen voor de vele huurders die momenteel in weinig kwaliteitsvolle panden wonen.