Bart De Wever (N-VA): 'Namens een flinke partij zeg ik - voortdoen Theo!'

'Zeshonderd op twaalf dagen, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Hoe zou dat toch komen?', vroeg Bart De Wever zich af.

Staatssecretaris Theo Francken was overduidelijk de ster op het nieuwjaarsfeest van de N-VA, met een zaal die minutenlang zijn naam scandeerde en een rij aan de selfiestand die met die voor De Wever kon wedijveren.

De speech van de voorzitter stond nagenoeg volledig in het teken van identiteit. 'Wij verwerpen racisme én wij verwerpen naïviteit. In ons huis gelden er huisregels', zei hij zaterdag. 'Wie die nog niet kent, helpen we graag en ruimhartig om ze aan te leren.'

'Alle deuren en ramen open'

De toekomst begint volgens De Wever bij de vraag wie er al dan niet in het Vlaamse huis kan komen wonen. 'Sommigen kunnen het maar niet laten om alle deuren en ramen open te wrikken. Het zijn dezelfden die zich een morele superioriteit aanmeten die feitelijk niks anders is dan een gebrek aan verantwoordelijkheid voor het algemeen belang. Het zijn dezelfden die gretig inhakken op degenen die net vanuit dat algemeen belang de regels proberen toepassen. Er is iemand in de zaal die daar stilletjesaan over kan meespreken. Maar gelukkig is hij een flinke kerel die lid is van een flinke partij. En ik denk dus dat ik namens iedereen spreek als ik zeg: voortdoen Theo!'

De Wever sprak ook over de lokale verkiezingen en, opvallend, ook die staan in het teken van veiligheid. 'U moet spreken over verantwoord, veilig en Vlaams van De Panne tot Mechelen aan de Maas', sprak hij de leden toe. 'De N-VA moet verder groeien. En we zullen groeien, als u zich in 2018 inzet.'

'Ophouden met dolken naar mij te gooien'

De partij draagt de staatssecretaris dus, nog meer dan vroeger, op handen.

'Ik ben bijzonder blij met de steun van mijn partij', zei Theo Francken na afloop van de speech van zijn partijvoorzitter. 'Het moet nu maar eens gedaan zijn met dolken naar mij te gooien', ging hij verder. Eerste minister Charles Michel sloot zijn conflict met Francken vrijdag af met een gesprek over diens communicatiestijl. 'Dat gesprek is goed verlopen', aldus de staatssecretaris, 'maar we hebben afgesproken de inhoud vertrouwelijk te houden.'