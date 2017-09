Een dag na een turbulent weekend in Borgerhout vragen veel mensen me: waar ging dat nu eigenlijk over? Laat me iets duidelijk maken. Het gaat niet over het feit dat een snelheidsduivel werd tegengehouden door de politie, gelukkig maar was dat zo. Politie op de fiets heeft de weerspannige verkeerscriminelen kunnen vatten. De vraag is, wat mij betreft, of 'de buurt' mee verantwoordelijk moet worden gemaakt voor wat er in de slipstream daarvan gebeurde.

Voor alle duidelijkheid: Ik ben niet tegen de politie en twijfel niet aan hun kunde en inschatting. Als voormalig directeur veiligheid hoef ik niet overtuigd te worden van de rol van de politie in de stad. Maar als een burgemeester van dit incident zelf een 'buurtverhaal' maakt, mag die buurt dan tenminste zien waar het over gaat?

Delen 'Bart de Wever, kijk eens wat verder dan de zoveelste steekvlam.' Tom Meeuws, voorzitter van SP.A Antwerpen

Zijn er mensen die het politieoptreden hebben gehinderd? Probeer ze te vinden en pak ze aan. Zo werkt dat in een rechtsstaat. Misdrijf-straf. Case closed. Andere mensen die niet betrokken waren hoeven geen signalen te geven. Of vraagt men een signaal aan Deurne of Wilrijk na incidenten bij het voetbal?

En laat ons eens wat verder kijken dan de zoveelste steekvlam. Wat een burgemeester zou moeten doen is zorgen dat de Turnhoutsebaan opnieuw een veilige straat wordt. Sterker: als er op de Turnhoutsebaan vandaag problemen zijn, is het aan het stadsbestuur om daar iets aan te doen. Niet door de gewone bewoners in de hoek te zetten, maar door ze eruit te halen: investeren in veilige straten, betere huizen, speelruimte voor de jeugd, terugdringen van autoverkeer, het aanpakken van drugshandel, niet spreken over 'types' maar met types. Kortom, door te besturen. Niet door te stoken.

Al jaren vragen de buurtbewoners en de handelaars van de Turnhoutse-race-baan om meer veiligheid, om ruimte voor voetgangers en fietsers, om ondergrondse metrostations. Maar wat gebeurt er? De trams worden zonder overleg geschrapt, fietsers moeten uitwijken naar andere straten. De Turnhoutsebaan wordt zo een voorbeeld van hoe het niet moet in een moderne stad.

Tot slot, beste burgemeester: De Turnhoutsebaan ligt op weg van uw huis naar uw werk. Veel conflict zou vermeden kunnen worden door een kleine wandeling of een praatje af en toe. Een brood bij de bakker, een dafalgan bij de apotheek, terug-naar-school spullen bij de lokale winkel, een bezoek aan een school. Wie goed doet, goed ontmoet. Maar dan moet u het wel willen, natuurlijk.