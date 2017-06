Bart de Wever is tegen décumul, maar voor beperkt loon

'Ik ben niet per se een voorstander om aan een persoon slechts een functie te geven. Dan krijgen we meer politici wat ook meer gaat kosten. Daardoor ga je ook rare debatten krijgen of je dan wel een publiek en een privaat mandaat mag combineren of niet. Ik zou geen burgemeester en parlementslid mogen zijn, maar wel advocaat en parlementslid', zei Bart de Wever.

De burgemeester van Antwerpen, die naast N-VA-voorzitter ook burgemeester van Antwerpen en Vlaams parlementslid is, ziet meer heil in een kap op het loon voor vertegenwoordigers. Hij wil een decumul van de financiën.

'Ik heb anderhalf keer een parlementair loon', zegt hij. 'Dat is een heel mooi inkomen. Als dat te veel is, moet men daar maar wat afdoen', aldus De Wever. 'Maar ik heb liever dat men een aantal functies doet, maar zegt dat het nooit meer zal zijn dan dat anderhalf - en de burger weet dat.'

De Wever vindt het echter geen goed idee om ook een plafond te zetten op de private inkomsten van een vertegenwoordiger. 'Dat kan je niet maken. Je raakt dan aan de essentie van wat een volksvertegenwoordiger is. Is het een beroep of is het een mandaat? Ik vind niet dat volksvertegenwoordiger een beroep is.'

'Daarom ben ik ook virulent tegen het idee dat wij hoge bedragen krijgen na ons mandaat. We hebben een tijdelijk mandaat gekregen en worden daarvoor niet in loon, maar wel in vergoeiding betaald om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren en opdat we niet corrupt zouden zijn. Laat ons die geest wel behouden', klink het.