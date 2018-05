Bart De Wever: 'Een veiligheidsbeleid is niet noodzakelijk vechten tegen de bierkaai'

De ambitie voor N-VA op 14 oktober wordt om overal in Vlaanderen mee in het lokale bestuur te geraken en daar een "duidelijk en krachtig beleid" te voeren dat onder meer draait rond identiteit, veiligheid en weerbaarheid. Dat heeft partijvoorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever woensdag verklaard tijdens een speech voor zijn collega-N-VA-burgemeesters en de N-VA-lijsttrekkers in enkele centrumsteden. Momenteel telt N-VA 45 burgemeesters.

De Wever speelde woensdag gastheer op een netwerkmoment voor N-VA-burgemeesters en lijsttrekkers in de Royal Yacht Club van België op de Antwerpse Linkeroever. Hij pakte er uit met een lijstje verwezenlijkingen van het huidige Antwerpse stadsbestuur, zoals het Toekomstverbond rond de Oosterweelverbinding, het plan voor de metamorfose van de Scheldekaaien en verschillende grote projecten waarmee het stadsbestuur volgens De Wever 'de markt wil satureren met kwaliteitsvolle woningen voor gezinnen'.

De burgemeester-partijvoorzitter reikte zijn collega's een aantal mogelijke lokale campagnespeerpunten aan en instrumenten om een goed lokaal beleid te voeren. 'De criminaliteit zal hier tegen de verkiezingen allicht met 30 procent gedaald zijn', zei hij. 'Een veiligheidsbeleid is niet noodzakelijk vechten tegen de bierkaai: met bepaalde maatregelen en hulpmiddelen kan je echt wel voor een kentering zorgen.'

De Wever gaf onder meer het voorbeeld van de erotische massagesalons die lang een doorn in het oog van politie en buurtbewoners in Antwerpen waren, maar nu lijken weg te trekken omdat ze een vestigingsvergunning moeten verkrijgen. 'Je kan dat soort wantoestanden aanpakken op een administratieve manier, zonder dat er tussenkomst van het parket nodig is', stelde Bart De Wever.