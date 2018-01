Bart Brandsma: 'Als je andere mensen kakkerlakken noemt, verlaat je de beschaving'

Waarom raken de gemoederen gegarandeerd oververhit als het over hoofddoekjes, onverdoofd slachten of boerkini's gaat? De Nederlandse filosoof Bart Brandsma schreef er een helder boek over. 'We moeten ons écht afvragen of de polarisatie niet stilaan gevaarlijk wordt.'