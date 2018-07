BAE Systems: 'Ook Eurofighter goedkoper in aankoop en gebruik dan voorzien'

De Eurofighter Typhoon zal ook minder kosten in gebruik dan het Belgische ministerie van Defensie heeft voorzien. Dat zei Anthony Gregory, campagnedirecteur voor België van het Britse defensiebedrijf BAE Systems, dat deel uitmaakt van het consortium.

"Ja, ook wij zitten onder het aankoopbudget, zoals Lockheed Martin (dat via de Amerikaanse regering de F-35 Lightning II aanbiedt, nvdr.)", aldus Gregory aan enkele Belgische journalisten op het luchtvaartsalon Farnborough. Een dag eerder had ook een verantwoordelijke van Lockheed verzekerd dat de F-35's minder kosten dan wat België heeft begroot. De Belgische regering schreef initieel een bedrag van ongeveer 3,6 miljard euro in voor de aankoop van de nieuwe gevechtsvliegtuigen, die de verouderende Belgische F-16's moeten vervangen.

Voor het volledige programma, met een levensduur van 40 jaar, is ongeveer 15 miljard euro begroot. "De echte maat is de totale kost van het programma", beklemtoonde Gregory. "Wij zitten op minstens de helft", zei hij. In de officiële procedure voor de vervanging van de F-16's zitten Lockheed Martin en het consortium dat bestaat uit BAE Systems, het Italiaanse Leonardo en het Duits-Spaanse Airbus Defence & Space. Daarnaast is er een Frans voorstel rond de Rafale, dat buiten de officiële procedure werd ingediend.

Lockheed Martin: 'F-35's kosten minder dan België heeft begroot'

Het Amerikaanse voorstel om de Belgische F-16's te vervangen door F-35's van Lockheed Martin, valt binnen het budget dat de Belgische overheid heeft voorzien. Dat heeft een verantwoordelijke van Lockheed Martin gezegd op het luchtvaartsalon van Farnborough, ten zuidwesten van Londen.

"Ik ben heel tevreden over onze prijs", zei Jack Crisler, een bestuurder van Lockheed Martin, aan enkele Belgische journalisten. Hij maakte niet bekend welke prijs de Amerikaanse regering precies in haar bod heeft ingeschreven.

