Autopsie op lichaam dader Brussel

De autopsie moet ook definitief uitsluitsel geven of de militair die de man met twee kogels neerschoot, uit wettelijke zelfverdediging handelde. Dat meldt het Brussels parket.

Het parket voegt toe dat de eerste elementen er alvast op wijzen dat de soldaat zijn schoten inderdaad afvuurde 'in een context van wettelijke zelfverdediging en conform de rules of engagement'. Eens het autopsierapport en het expertiseverslag van de ballistisch deskundige er zijn, zal het parket een definitieve beslissing nemen in het dossier van het schietincident.

Steeds wanneer ordediensten gebruik maken van hun vuurwapen, wordt er hiernaar een onderzoek geopend op het parket.