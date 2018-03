Auteur Geert Buelens: 'Die gewelddadige betogers van de jaren zestig waren dwazekloten'

'Ik ben geboren in 1971, in Duffel, bepaald niet het epicentrum van de golden sixties. Ook al zijn mijn ouders getrouwd in de Summer of Love van 1967, cultureel hadden zij niets te maken met de jaren zestig. Mijn vader luisterde naar platen van James Last en Robert Stolz.' We treffen de Vlaamse literatuurwetenschapper Geert Buelens in Utrecht, waar hij sinds 2005 hoogleraar is. Op tafel ligt de zesde drukproef van wat alleen kan omschreven worden als zijn magnum opus: De jaren zestig telt bijna negenhonderd bladzijden, het indrukwekkende notenapparaat en de eindeloze bibliografie niet meegerekend. Het schrijven zelf heeft Buelens tweeënhalf jaar gekost, de voorbereiding heeft zes, zeven jaar geduurd. Maar de sixties houden hem al veel langer in hun greep. 'In 2005 doceerde ik een semester aan de Universiteit van Californië in Berkeley, in de jaren zestig de bakermat van het Amerikaanse studentenprotest. Toen mijn ouders me ginds bezochten, nam ik hen mee naar het beroemde Free Speech Movement Café. Daar hangen levensgrote foto's van studentenleider Mario Savio en studenten die geboeid voorgeleid worden. Mijn moeder kijkt ernaar en zegt: "Ik herinner mij die beelden nog van de tv. Daar waren wij bang van." Dat was een zogenoemd motorisch moment voor mij: waarom keek mijn moeder zo anders aan tegen dat verleden dan ik? Voor mij waren de jaren zestig een ijkpunt. Als student in de jaren negentig moesten we nog voortdurend horen dat onze generatie "zo veel lamlendiger" was dan die van de jaren zestig. Klopte dat beeld wel?'

