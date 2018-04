Audrey Hanard wordt nieuwe voorzitter Vrijdaggroep

Oud-voorzitter Brieuc Van Damme: 'De voorbije 4 jaar denk ik te mogen zeggen dat we erin geslaagd zijn een paar stenen in de rivier te verleggen. Neem onze nota aan de Pensioencommissie Vandenbroucke bijvoorbeeld. Die liet een pluralistische groep jongeren aan het woord die nauwelijks in het debat aan bod komen, hoewel in de eerste plaats over hun pensioenen wordt gediscuteerd. Nog voor er van Publifin en andere schandalen sprake was, schreven we een charter voor meer deontologie op ministeriële kabinetten. Het haalde de voorpagina's, kreeg de steun van de Premier en verschillende parlementariërs gebruikten onze input voor de debatten in de commissie deontologie van het Federaal parlement. Verder zijn we er ook in geslaagd zijn de burgerdienst voor jongeren in België op de agenda te zetten.'

Kersvers voorzitter Audrey Hanard: ' Als jongere over belangrijke maatschappelijke vraagstukken mogen debatteren op het hoogste niveau en er met frisse ideeën in slagen impact te hebben over de zuilen en partijgrenzen heen geeft me enorm veel voldoening. Als je die groep hongerige jonge wolven dan ook nog eens mag mee helpen sturen, dan heb je echt de indruk nuttig werk te doen en mee aan de knoppen te zitten. Die kans mocht ik niet aan me voorbij laten gaan.'

Audrey Hanard zal ondersteund worden door Sam Proesmans, die vicevoorzitter wordt. Audrey Hanard is filantropie en impact investing manager bij Telos Impact. In het verleden richtte ze de start-up Spectralys Biotech op en werkte ze voor McKinsey & Company als consultant. Audrey studeerde Business Engineering aan de Solvay business School, en haalde een Master of Public Administration aan Columbia University. Sam Proesmans is assistent interne geneeskunde in het Universitaire Ziekenhuis Antwerpen met een specialisatie in infectieziekten. Hij behaalde ook een master in public health aan Columbia University in New-York.

Het komende jaar zal de Vrijdaggroep verder werken op een reeks diverse onderwerpen, gaande van een Europees jongerenprogramma voor de Europese verkiezingen van 2019 of een strategie om reincarceratie in de Belgische gevangenissen terug te dringen. Later dit jaar lanceert de vrijdaggroep ook een webapplicatie om iedereen de kans te geven zijn basisinkomen te simuleren en de implicaties ervan beter te begrijpen. Die anonieme gegevens zal de groep gebruiken om de voorkeuren van de Belgen inzake het basisinkomen beter in kaart te brengen.

De Vrijdaggroep werd opgericht in 2013 met de steun van de Koning Boudewijnstichting met als doel innovatieve oplossingen aan te bieden voor maatschappelijke uitdagingen. Met leden tussen de 25 en 35 die pluralistisch en ambitieus zijn tracht de Vrijdaggroep een frisse wind voort te brengen in het Belgische beleidslandschap.De Vrijdaggroep wordt sinds haar oprichting operationeel ondersteund door de Koning Boudewijnstichting (KBS). De profielen van de 25 leden staan op de website www.vrijdaggroep.be