Audit Vlaanderen legt misbruik wagenpark Vlaamse overheid bloot

De lijst met vaststellingen van gebrekkig beheer is lang", zegt sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement Joris Vandenbroucke. "Deze doorlichting toont een overheid die slecht georganiseerd is en haar eigen regels niet respecteert."

In totaal komen uit de doorlichting 57 verbeterpunten naar voren, waarvan 18 met hoge prioriteit. Vooral het Agentschap Natuur en Bos en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie gaan geregeld in de fout. Andere departementen, zoals de Vlaamse Milieumaatschappij, doen het wel volgens het boekje.

Vandenbroucke wil daarom dat minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans werk maakt van een uniforme, waterdichte regels. Homans laat weten al in die richting te werken. In januari zei ze nog dat ze het wagenpark wil rationaliseren en het privégebruik beperken.