Audit legt interne problemen bij nucleaire waakhond FANC bloot, Groen eist actie

De audit,die Idewe in 2016 uitvoerde en waarover La Libre Belgique bericht, leverde een pak negatieve getuigenissen van werknemers op. De Federale Overheidsdienst (FOD) Werk had daarop van de FANC-directie geëist dat ze voor 30 september van vorig jaar een actieplan ging goedkeuren. Idewe zou op de inhoud van dat plan felle kritiek hebben geuit en gezegd hebben dat het zijn doel voorbij zou schieten.

Ook een van de intern bemiddelaars bij het FANC spreekt van een 'vaag' plan, dat de verantwoordelijkheid voor de malaise bij het personeel doet verwateren. Vakbondsbronnen klagen erover dat er sinds de resultaten van de audit, in juni 2016, niets is gebeurd. De directie is dan weer niet te spreken over het werk van het bureau Idewe, dat het actieplan niet goed zou hebben opgevolgd.

'Opnieuw blijkt uit een audit dat er bij het FANC een serieus probleem is. De problemen zijn niet nieuw, maar de ministers van Binnenlandse Zaken, inclusief Jan Jambon nu, hebben nagelaten het FANC grondig bij te sturen. Nochtans is het FANC een essentiële schakel voor de veiligheid van onze nucleaire installaties', zegt Kristof Calvo, fractieleider van Ecolo-Groen in de Kamer. De groenen dringen bij minister Jambon aan op concrete maatregelen.

De instabiliteit bij het FANC is geen nieuw gegeven. Gisteren nog ondervroeg Calvo minister Jambon in het parlement over de sociale onrust en de instabiliteit bij het FANC. 'Maar veel actie wordt er niet ondernomen. Het FANC is nochtans een cruciaal agentschap in een extreem gevoelige materie op een belangrijk moment. Er zijn de scheurtjes, de betonproblemen in Doel, de gebrekkige noodplanning. Nu hebben we meer dan ooit een FANC nodig dat top is', aldus Calvo.