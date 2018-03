'Assisenproces over aanslagen 22 maart start volgend jaar'

Bij de aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en metrostation Maalbeek vielen 32 doden en meer dan 250 gewonden. Het gerechtelijk onderzoek zit in een eindfase en moet dit jaar nog afgerond worden. 'De onderzoeksrechter wil het onderzoek afronden tegen eind dit jaar. Normaal gezien kunnen wij in de loop van volgend jaar doorverwijzen naar het hof van assisen', aldus federaal procureur Van Leeuw.

Het openbaar ministerie verwacht dat 1.000 mensen zich burgerlijke partij zullen stellen bij de rechtbank. 'Het gaat een uitzonderlijk proces zijn', aldus Van Leeuw. 'We gaan voor de eerste keer een assisenproces krijgen met zo veel slachtoffers. Dat zal veel praktische problemen met zich meebrengen. Ook naar veiligheid toe zal het niet eenvoudig worden.'

Voor dit assisenproces is het Brusselse justitiepaleis te klein, beseft Van Leeuw. 'We al aan het nadenken met de verschillende autoriteiten om een oplossing te vinden en om klaar te zijn op het moment van het proces.'

In totaal zijn tien mensen in verdenking gesteld, maar het is nog niet zeker dat zij allemaal voor het hof van assisen moeten verschijnen. Op de beklaagdenbank zitten wel al zeker Mohamed Abrini en Osama Krayem. Grote vraag is of Salah Abdeslam zich voor de jury zal moeten verantwoorden. Hij werd enkele dagen voor de aanslagen al gearresteerd, maar was wel op de hoogte van de plannen. Bovendien maakte hij deel uit van dezelfde terreurcel. Of hij dus op de beklaagdenbank zal zitten, hangt af van het dossier en wordt later beslist.