'Asiel en Migratie is een jackpot voor politici met een pauzetoets op hun geweten'

't Was veeleer terloops dat Meyrem Almaci collega Peter Mertens de hand reikte, eind vorige week op Radio 1. 'Geen cordon rond de PVDA', zei de voorzitter van Groen, en ze voegde eraan toe dat haar partij nu al in Borgerhout in een coalitie zit met de marxisten van Mertens. De PVDA zou geen antidemocratische partij zijn, 'in tegenstelling tot het Vlaams Belang'. Daarna bevestigde de woordvoerder van Tom Meeuws, de aangeschoten Antwerpse SP.A-voorzitter, dat ook de socialisten tegen geen enkele democratische partij 'exclusieven' stellen.

...