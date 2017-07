Artsen vragen globaal medisch dossier te verplichten

In een globaal medisch dossier staan onder meer gegevens over vaccinaties, geneesmiddelen en voorbije onderzoeken. De belangrijkste informatie zou online beschikbaar moeten zijn voor andere artsen om problemen te vermijden tijdens behandelingen.

De dokters op spoed bijvoorbeeld beschikken nu niet altijd over cruciale informatie, zoals de lijst met medicijnen die patiënten nemen. Een op de drie Vlamingen beschikt niet over een globaal medisch dossier. Bij jonge mensen is dat zelfs meer dan de helft.

Toch wil De Block geen verplichting. Dat zou een te grote beperking zijn van de vrijheid van patiënten om de dokter te kiezen die ze willen.