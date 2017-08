Art on Paper: stand-up-comedy met acrylinkt

Bent u tevreden met de prijs, of vindt u dat hij u te veel in een hokje stopt?

William Ludwig Lutgens: Totáál niet! Ik ben erg blij met de prijs omdat die me als jonge kunstenaar de kans biedt mijn werk aan een groter publiek te tonen. Behalve tekeningen maak ik ook installaties, schilderijen en 'tafelschilderijen', dat zijn schilderijen waaronder ik pootjes monteer zodat het net salontafeltjes lijken. Tekenen was de rode draad in mijn jeugd en woelige schoolcarrière. Het vormt de basis van elk werk en van mijn kunstenaarschap. Ik heb stapels papier vol kleine tekeningen. Teken een figuur, schrijf er enkele woorden bij en, hup, er staat een idee op papier. Ik maak zulke tekeningen nog steeds. Doen ze denken aan de stijl van Urbanus' strips? Betrapt. (gri...