'Armoede in Vlaanderen daalt voor het eerst, een trendbreuk'

De daling van de armoede in Vlaanderen geldt zowel voor het algemene armoederisico, als voor het risico bij minderjarigen en bij eenoudergezinnen, verduidelijkte minister Homans zondag in De Zevende Dag.

Voorlopige cijfers van de nieuwe Armoedemonitor waaraan de studiedienst van de Vlaamse regering werkt, tonen een daling van het algemeen armoederisico van 11,1 naar 10,3 procent. Bij kinderen daalt het risico van 14 naar 12 procent en bij eenoudergezinnen van 33 naar 27 procent, verklaarde Homans in de studio van de VRT.

De minister ziet een wijziging van het beleid als een van de oorzaken voor de daling in de armoedecijfers. De Vlaamse en federale regering 'hebben het geweer van schouder veranderd', door het hebben van werk als beste remedie tegen armoede naar voren te schuiven, licht ze toe.

Homans verwijst ook naar de investeringen in energetische renovatie binnen de sociale woningbouw en naar de verplichte inburgering in Vlaanderen als maatregelen. De minister geeft toe dat alles beter kan, al wijst ze er op dat het kinderarmoederisico de vorige legislatuur is verdubbeld. "Elke procent is een procent gewonnen".

Tegen 2020 moet het aantal mensen met een armoederisico dalen tot 430.000. Vandaag schommelt dat aantal rond de 600.000. "We hebben nog tijd. We zitten halfweg de legislatuur en je ziet dat de maatregelen van de Vlaamse en federale regering resultaten leveren", luidde het.