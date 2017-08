Arco-specialist Erik Bomans: 'Coöperanten zouden 60 procent van hun geld moeten terugkrijgen'

Hoeveel procent van hun geld zullen de Arco-coöperanten terugkrijgen? En gaat het om de originele inleg, of horen daar ook interesten bij? (Frans Vromman, Lendelede)

Erik Bomans: Dat is hoogst onduidelijk. Na de laatste begrotingsgesprekken is de regering blijkbaar tot een akkoord gekomen. Voor de Arco-coöperanten wordt zeshonderd miljoen euro vrijgemaakt, onder andere via de beursgang van Belfius. Maar niemand weet wie precies wat zal bijdragen en hoe dat geld verdeeld zal worden onder de aandeelhouders. Naar verluidt hing het Arco-dossier als een zwaard van Damocles boven de budgettaire gesprekken. Uiteindelijk kwam de regering met deze regeling op de proppen, maar hoe alles juridisch afgehandeld zal worden, lijkt absoluut nog niet uitgewerkt te zijn.

