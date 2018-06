Arco: N-VA en Open Vld vrezen dat 'geld weg is'

'Ik ben zelf Arco-spaarder', gaf Bart De Wever zondag toe in De Zevende Dag op Eén, 'maar ik reken er niet meer op'.

De 800.000 coöperanten van Arco, de toenmalige financiële arm van de christelijke arbeidersbeweging, zagen hun investering in rook opgaan ten tijde van de ondergang van Dexia in 2011. De regering-Leterme dokterde toen een waarborgregeling uit, maar die bleef juridisch niet overeind.

De huidige regering-Michel kondigde eerder aan een oplossing te willen zoeken voor de coöperanten. Probleem is dat die groen licht moet krijgen van Europa omdat er een risico op verboden staatssteun bestaat. CD&V-voorzitter Wouter Beke noemde het zondag 'van algemeen belang' dat er een oplossing wordt gevonden.

Zijn N-VA-collega De Wever gaf aan loyaal te willen blijven aan het regeerakkoord en een oplossing te zullen steunen, maar gelooft niet dat die er zal komen omdat ze de juridische toets niet zal doorstaan. 'Men zal vroeg of laat moeten toegeven dat het geld gewoon weg is', aldus De Wever. 'Ik vrees dat we de oplossing nooit zullen vinden.'

'Ik vrees er ook voor', trad Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten hem bij. Ook zij wil de gemaakte afspraken nakomen en een oplossing uitwerken. 'Maar wat we afgesproken hebben is dat die oplossing de juridische toets van Europa moet doorstaan'. Ondertussen blijft de politiek gekoppelde beursgang van Belfius geblokkeerd, wat Rutten betreurde.

Ook De Wever stelde dat ondertussen al '600 miljoen euro van de beurswaarde is verdampt'. CD&V-voorzitter Beke is het daar niet mee eens. 'De bank is gekocht voor 4 miljard euro en is nu het dubbele waard. Als we er voor zorgen dat de Arco-regeling rond is, dan zal de bank nog meer waard zijn'.

Op de oppositiebanken is het voor John Crombez (SP.A) 'duidelijk dat er geen Arco-regeling komt'. Groen-voorzitster Meyrem Almaci laakte dat de regeringspartners 'drie jaar geleden boven de schaduwen van hun partijen' zouden gaan staan, maar dat er nog steeds niets uit de bus is gekomen.