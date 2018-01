Arco: Europese Commissie 'heeft nog geen plannen van de Belgische regering gezien'

'We hebben van de Belgische regering nog geen informatie gekregen over de plannen', zei Vestager tijdens een bezoek aan het federaal parlement.

Plan B

Bijna 800.000 coöperanten van Arco, de vroegere financiële arm van de Christelijke arbeidersbeweging ACW (nu Beweging.net) wachten jaren na de val van Dexia en grootaandeelhouder Arco nog altijd op de terugbetaling van hun investering. Europa verwierp een eerste poging van de regering-Leterme, die een garantieregeling had uitgewerkt.

De ploeg van premier Charles Michel (MR) werkte afgelopen zomer een plan B uit: een fonds van 600 miljoen euro - of 40 procent van de totale inleg, waarvan twee derde van de privatisering van Belfius moet komen. Daarnaast rekent de regering naar verluidt ook op een bijdrage van Beweging.net.

Maar dat plan moet eerst wel voorbij commissaris Vestager geraken, die moet oordelen of er geen illegale staatssteun in het spel is. Alleen is het plan van de regering nog niet tot bij haar geraakt, zei ze in de commissie Europese Aangelegenheden van de Kamer.

PS'er Stéphane Crusnière vroeg haar naar een stand van zaken in het dossier, maar daar kan de eurocommissaris niets over zeggen, antwoordde ze. 'We hebben nog geen informatie gekregen van de Belgische regering over de plannen.'

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zei afgelopen maand nog dat er 'dit voorjaar' een oplossing komt voor de gedupeerden.

