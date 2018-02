Arco-coöperanten willen volledige kapitaal terug en dagvaarden regering

Een groep Arco-gedupeerden heeft de federale regering van Charles Michel gedagvaard. De gedupeerden, verzameld in de verenigingen 'geld terug van Arco' en 'Arcoparia's' die naar eigen zeggen meer dan 3.300 mensen vertegenwoordigen, eisen de volledige inleg terug die ze verloren zijn bij de ondergang van Dexia.

De huidige plannen van de regering voorzien dat de Arco-coöperanten veertig procent van hun oorspronkelijk kapitaal terug zouden zien, maar zekerheid bestaat daarover allerminst. Het Arco-dossier is al jaren een blok aan het been van de federale regering en vooral van CD&V. Arco was immers het investeringsvehikel van de christelijke arbeidersbeweging ACW, dat intussen Beweging.net heet. Veel van de Arco-coöperanten dachten dat het om spaargelden ging in plaats van risicovolle beleggingen. Arco belegde een groot deel van het geld in Dexia, en als belangrijke aandeelhouder ging ook Arco kopje onder toen de bank in 2011 failliet ging. Door het faillissement werden ook de Arco-coöperanten getroffen want zij verloren hun geld.

Afgelopen zomer bereikte de regering-Michel uiteindelijk toch een akkoord: de coöperanten zouden veertig procent van hun geld terug zien. Daarvoor moet zo'n 600 miljoen gevonden worden. 400 miljoen daarvan moet uit de beursgang van Belfius komen, de andere 200 miljoen moet beweging.net ophoesten. Dat is tenminste de theorie, want enkele weken geleden werd duidelijk dat Europa dwars lag: Belfius is immers volledig in handen van de Belgische staat, en Europa heeft altijd gezegd dat een staatsvergoeding voor de Arco-coöperanten neerkomt op illegale staatssteun.

Vanuit Belfius zou daarom niet meer dan 200 miljoen gestopt mogen worden in een oplossing voor het dossier. Vorige week liet premier Charles Michel nog weten dat het juridisch werk rond de gedeeltelijke vergoeding van Arco-spaarders voort gaat. 'Het blijft onze ambitie om een oplossing te hebben', klonk het toen bij de premier.