'Arbeidsmarkt niet klaar voor stijgend aantal nieuwkomers dat onze taal leert'

In 2016 schreven 37.223 meerderjarige nieuwkomers zich in voor een cursus Nederlands. Dat is een toename van 33 procent tegenover 2015, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA).

'Die mensen gaan nu doorstromen naar de arbeidsmarkt maar daar zijn we niet op voorbereid. Onder de nieuwkomers zijn ook veel laaggeschoolden. Zullen zij een job vinden?', vraagt Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen) zich af. Die bezorgdheid lijkt terecht. Uit cijfers van de VDAB blijkt dat 26 procent van de erkende vluchtelingen na zes maanden een job vindt, na een jaar is dat 37 procent.

Het is gebleken dat wie een taalopleiding combineert met een beroepsopleiding of een stage een pak sneller aan een job geraakt en ook vlotter integreert. Volgens Moerenhout heeft de Vlaamse regering de afgelopen jaren echter onvoldoende op die combinatie ingezet.

Zowel Homans als minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) benadrukken dat er wel degelijk stappen gezet zijn. Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis lanceerde de VDAB vorig jaar het actieplan 'Integratie via werk', waarmee zo veel mogelijk afgeweken wordt van het oude principe dat nieuwkomers eerst de taal moeten leren, aldus woordvoerder Shaireen Aftab, die toevoegt dat er nog veel werk aan de winkel is.