Apothekers weigeren patiënten die dure medicatie vragen

"Vooral voor kleine apotheken is het niet altijd evident deze duurste medicijnen voor te ­financieren", zegt Jan Depoorter van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). "De patiënt betaalt immers maar een kleine bij­drage, de rest krijgt de apotheker nadien van de overheid terug­betaald. Echter, als apotheek moet je in sommige gevallen anderhalve maand op dat geld van de overheid wachten. Niet iedereen kan dat financieel dragen." Het gevolg is dat patiënten worden doorgestuurd naar andere, vaak grotere apotheken.

En dat gebeurt wel vaker, weten ze bij het expertisecentrum Sensoa, dat mensen met hiv ondersteunt. "In die mate dat we een dossier aanleggen en overleg met de apothekers vragen om een oplossing te vinden. Het kan niet dat mensen apotheken moeten afdweilen om aan hun medicatie te geraken", aldus Sensoa-woordvoerder Boris Cruyssaert.