Antwerpse sp.a geeft groen licht aan 'Samen'

'Samen' wil met Wouter Van Besien (Groen) als kandidaat-burgemeester bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 naar de Antwerpse kiezer trekken, bijgestaan door Mechels politiecommissaris Jinnih Beels en Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws. De rest van de lijst is nog niet bekend, maar zal in ieder geval voor twintig procent uit onafhankelijken bestaan.

Vanmiddag kwam de Antwerpse afdeling van sp.a in Deurne om te beslissen of het voorgestelde project er kon komen. De samenwerking werd met een ruimte meerderheid goedgekeurd. Er was slechts één tegenstem en één onthouding, meldt de partij.

Nu is het nog wachten op de goedkeuring van de leden van Groen. Die beslissing zal allicht nog even op zich laten wachten, aangezien er eerst nog enkele andere partijzaken op het programma stonden.

Bij Groen is een tweederdemeerderheid nodig. Dat wordt allicht geen formaliteit, aangezien de voorbije dagen nog niet iedereen binnen Groen overtuigd leek van het project. Net voor het congres verkondigde voormalig boegbeeld Mieke Vogels nog aan VRT dat ze haar partij liever op eigen houtje naar de Antwerpse kiezer zou zien trekken.