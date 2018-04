Antwerpse socialisten keuren SP.A-lijst goed, met Tom Meeuws op tweede plaats

Op een ledencongres heeft de Antwerpse afdeling van SP.A zaterdag de lijst goedgekeurd voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Dat was in principe een formaliteit, maar gezien de ongewone situatie waarin de partijafdeling zich bevindt, was het toch nog afwachten of de leden hun partijbestuur zouden volgen. Lijsttrekker Jinnih Beels is immers een onafhankelijke kandidaat en nummer twee Tom Meeuws, de lokale partijvoorzitter, is het voorwerp van een gerechtelijk onderzoek omwille van zijn afscheid als directeur bij De Lijn Antwerpen dat zou hebben gekaderd in financieel wanbeleid en het overschrijden van zijn bevoegdheden.

De lijstvorming bij de Antwerpse socialisten verliep de voorbije maanden behoorlijk stormachtig. Vorig najaar openbaarde de partij nog plannen om 'Samen' met Groen naar de Antwerpse kiezer te trekken, maar dat project liep al snel met een sisser af. Na herhaaldelijke heisa rond de figuur van Tom Meeuws, onder meer omwille van de onthullingen over zijn afscheid bij De Lijn, trok Groen de stekker uit Samen. Meeuws had zelf ook al zijn ontslag aangeboden aan het partijbestuur, maar dat bleef achter hem staan.

Na het opdoeken van Samen slaagde Meeuws erin de geplande nummer twee van die lijst, voormalig politiecommissaris Jinnih Beels, als onafhankelijke aan boord te halen. Beels kreeg meteen ook het lijsttrekkerschap toegeschoven en aanvaardde dat, zij het nog steeds zonder zich een partijkaart aan te schaffen. Meeuws zelf kreeg de tweede plaats, hoewel er intussen een gerechtelijk onderzoek naar zijn praktijken bij De Lijn is geopend. De heisa daarrond stuurde zowel de aankondiging van het lijsttrekkerschap van Beels als de voorstelling van ATV-journalist Karl Apers als 'wit konijn' in de war. De partij wil nu echter 'vooruit kijken' en 'de Antwerpenaar overtuigen dat socialisten meer dan ooit nodig zijn' in de stad.