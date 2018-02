Antwerpse OCMW-raad duidt Nederlands bedrijf aan voor opsporen van leefloonfraude

Het Nederlandse bedrijf Soza Xpert is donderdagavond door de Antwerpse OCMW-raad aangeduid als partner om in het buitenland op zoek te gaan naar eigendommen van personen die in Antwerpen een leefloon ontvangen of in een sociale woning gehuisvest zijn.