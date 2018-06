Antwerpse OCMW geeft veel minder gezinnen aanvullende steun

De aanvullende steun is een systeem waar het OCMW Antwerpen zelf over kan beslissen, in tegenstelling tot de leeflonen die federaal wettelijk bepaald worden. De steun kan bestaan uit een tussenkomst in de huurwaarborg, medische kosten of grote aankopen. Eventueel kan het gegeven bedrag later worden terugbetaald. Zowel leefloners als andere mensen met een beperkt inkomen kunnen er gebruik van maken.

Van 2012 tot 2017 daalde het aantal mensen in een gezin dat aanvullende steun krijgt van het Antwerpse OCMW van 33.080 naar 18.228. 'De eerdere bewering van OCMW-voorzitter Fons Duchateau dat hij alles doet wat hij kan om de armoede in Antwerpen terug te dringen klopt dus niet', vindt Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws. 'Men bespaart moedwillig op de zwaksten en draagt zo nog bij tot een verdere verarming van de stad.'

Duchateau bevestigt de cijfers, maar stelt dat het OCMW nu meer gericht te werk gaat. 'Vroeger kreeg iedereen dezelfde steun, nu leveren we meer maatwerk', zegt Duchateau. 'We bekijken wie precies wat nodig heeft om zelf uit een moeilijke situatie te geraken. Hulpverlening onder de partij van meneer Meeuws was er niet op gericht om mensen uit de armoede te halen. Het is een vorm van sociale luiheid die mensen geen kansen en oplossingen biedt voor hun probleem, maar af en toe een extra aalmoes. Ik noem dat verwaarlozing van je opdracht als OCMW.'

Duchateau stelt dat het OCMW en de hulpverlening nu globaal niet minder, maar meer middelen besteden. 'We doen meer structureel werk en minder nattevingerwerk dat een gebrek aan begeleiding verbergt', zegt hij.