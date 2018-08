Antwerpse lijsttrekkers gaan eerste keer in debat, maar zonder De Wever

In Antwerpen hebben de lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vrijdag voor het eerst verbaal de degens gekruist. Dat gebeurde tijdens een debat rond identiteit in het kader van het holebi- en transgenderfestival Antwerp Pride. Alleen burgemeester Bart De Wever (N-VA) liet zich vervangen omdat hij nog met vakantie is, terwijl het Vlaams Belang van Filip Dewinter door de organisatie niet uitgenodigd was.

Antwerp Pride wil meer zijn dan een vierdaagsfeest en telt daarom ook steeds een inhoudelijk luik met lezingen of debatten. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, leek een lijsttrekkersdebat dit jaar de ideale keuze. Hoewel alle zes aanwezige partijen ijveren voor holebi- en transgenderrechten, leverde het debat bij momenten toch het nodige vuurwerk wanneer het bijvoorbeeld ging over hoe je optreedt tegen allerlei vormen van discriminatie en hoe je ervoor kan zorgen dat de hele samenleving mee is met ideeën rond gelijkheid en de vrijheid van seksuele geaardheid.

De huidige linkse oppositie (SP.A, Groen en PVDA) erkenden bij monde van hun lijsttrekkers alvast dat het stadsbestuur van N-VA, CD&V en Open VLD de voorbije jaren extra inspanningen leverde om van Antwerpen een nog meer holebivriendelijke stad te maken en Antwerp Pride verder uit te bouwen. 'Maar de strijd voor mensenrechten in het algemeen moet je elke dag blijven voeren en niet slechts deze vier dagen op een jaar', zei SP.A-lijsttrekker Jinnih Beels.

Haar Groen-collega Wouter Van Besien vroeg het stadsbestuur dan weer om een binnenkort verwachte delegatie uit Sint-Petersburg, waar onlangs holebi-activisten werden vervolgd, bij wijze van statement in contact te brengen met Antwerpse holebi's. Schepen voor Diversiteit Fons Duchateau (N-VA), die De Wever verving, stelde het voorstel te zullen overwegen maar verklaarde ook dat Van Besien makkelijk spreken had omdat hij 'geen economische belangen te verdedigen' had. Van Besien wierp ook op dat er de (bijna) voorbije legislatuur in het Antwerpse onderwijs niets is gebeurd rond de aanvaarding van holebi's en transgenders. Open VLD-lijsttrekker Philippe De Backer - de liberalen zijn momenteel bevoegd voor onderwijs in Antwerpen - was het daar niet mee eens. 'Er zijn tal van initiatieven genomen, maar het werk is natuurlijk nooit af want de maatschappij blijft evolueren', stelde hij. De Backer ontkende ook dat er een oogje wordt dichtgeknepen voor joodse scholen. 'De Vlaamse inspectie controleert of zij het minimum lessenpakket halen, geen enkele school mag daarop een uitzondering vormen', zei hij.

LGBT in de kleuterklas

Ook Duchateau kreeg het verwijt dat zijn partij met twee maten en twee gewichten zou werken, met name tussen moslims en joden, en onvoldoende oog zou hebben voor discriminatie tegen andere minderheden. 'Wij omarmen LGBT-mensen omdat zij dezelfde rechten verdienen als iedereen, niet om politiek-opportunistische redenen', aldus Duchateau, die wel verklaarde dat 'de problemen benoemd moeten kunnen worden', verwijzend naar nieuwkomers die met andere waarden zijn opgegroeid en het vaak moeilijk zouden hebben om holebi's en transgenders te aanvaarden.

Het onderwerp grondig behandelen in inburgeringscursussen en daar duidelijk maken dat het om een basisbeginsel van onze samenleving gaat, is daarvoor volgens hem een belangrijk deel van de oplossing. Beels antwoordde daarop dat 'er meer nodig is dan een cursus in een klas' en de stad meer werk zou moeten maken van 'op een positieve manier aan de samenleving bouwen'.

PVDA-lijsttrekker Peter Mertens gaf dat vanuit zijn partij een concrete invulling door te pleiten voor meer wijkwerking - ook om de drempel voor klachten rond discriminatie te verlagen - en opnieuw meer structurele steun voor het middenveld. 'Die is deze legislatuur afgebouwd', merkte hij op.

CD&V-lijsttrekker Kris Peeters hield zich wat afzijdig in de discussies tussen links en rechts, maar vond dat wat vaker het positieve mocht worden benadrukt. 'Het is fantastisch dat hier zes partijen zitten die zoveel bezig zijn met holebi- en transgenderrechten, dat is in de meeste andere landen niet zo', zei hij. 'Natuurlijk moeten we discriminatie nog meer aanpakken en haatmisdrijven zwaar straffen. In het onderwijs heeft Hilde Crevits dan weer gendergelijkheid en de strijd tegen discriminatie in de eindtermen laten opnemen en is de volgende stap om dat in de realiteit om te zetten.'

Opmerkelijk: alle zes de kopstukken waren het erover eens dat de LGBT-thematiek al mag meegegeven worden vanaf de kleuterklas, zoals Groen eerder deze week voorstelde. Peeters trok die lijn ook door naar woonzorgcentra, omdat volgens hem de aanvaarding onder ouderen nog vaak te wensen overlaat en die problematiek vaak onderbelicht blijft.