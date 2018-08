Antwerpse CD&V met opvallend jonge lijst naar de kiezer

Op de lijst van CD&V Antwerpen voor de gemeenteraadsverkiezingen is 40 procent van de kandidaten 35 jaar oud of jonger en de partij wil in Antwerpen ook met enkele specifieke voorstellen naar de kiezer trekken om de stad aantrekkelijker te maken voor jongeren.