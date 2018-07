Antwerps N-VA-schepen Nabilla Ait Daoud: 'Ik heb nooit iets gedaan wat niet door de beugel kon'

Nabilla Ait Daoud is Antwerps schepen voor Jeugd, Kinderopvang, Leefmilieu en Dierenwelzijn. In oktober staat ze op de derde plaats van de N-VA-lijst. Maar hoe is zij als mens? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had ze negen minuten en één seconde nodig.