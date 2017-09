Antwerps gouverneur roept op tot verplicht alcoholslot na nieuwe reeks verkeersdoden

Naar aanleiding van verschillende dodelijke ongevallen afgelopen weekend, luidt Antwerps gouverneur Cathy Berx de alarmklok over het hoge aantal verkeersslachtoffers dit jaar. "Bijkomende strenge maatregelen zijn dringend en noodzakelijk", vindt Berx. "Maatregelen die het materieel onmogelijk maken om nog langer een auto te besturen wanneer men onder invloed is. Een alcoholslot en automatische snelheidsbegrenzer voor elke auto zijn het absolute minimum."

Berx uitte vorig jaar nog de ambitie om het aantal verkeersdoden in haar provincie tot nul terug te brengen tegen 2030. Met 57 doden in 2016 en dit jaar tot en met juli al maar liefst 40 dodelijke slachtoffers lijkt het echter niet de goede kant op te gaan. "Als de cijfers zich zo doorzetten, tellen we dit jaar meer dan 10 dodelijke verkeersslachtoffers meer dan vorig jaar", aldus de gouverneur. "Het is om radeloos en moedeloos van te worden. Hoeveel mensen willen we nog offeren op het altaar van koning auto en bestuurders onder invloed en/of te snel rijdende chauffeurs?" Meer controleren en de pakkans voor dronken bestuurders vergroten zal volgens Berx nooit volstaan om het probleem de wereld uit te helpen, aangezien er tot en met juli al 50.000 alcoholtesten meer werden uitgevoerd dan in dezelfde periode in 2016. Ze pleit daarom voor een mentaliteitswijziging en meer sociale controle, maar ook het verplichten van een alcoholslot en automatische snelheidsbegrenzer. "Drinken en rijden gaan niet, gaan nooit samen", stelt Berx.