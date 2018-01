'Sleurs én Bracke steunen onze lijst, op welke manier zullen we nog zien'

Anneleen Van Bossuyt neemt de plaats in van Elke Sleurs, die op de nieuwjaarsreceptie van N-VA Gent aankondigde dat ze zich terugtrekt omwille van het conflict met Siegfried Bracke. Bracke moest van Sleurs kiezen tussen de voorlaatste plaats op de lijst of niets en dreigde zelf met opstappen, waarop de nationale partijleiding een bemiddelaar aanstelde. Eerder verlieten ook al Isabelle De Clercq en Peter Dedecker de Gentse N-VA.

Niet verdeeld

Van Bossuyt ontkent dat de lokale afdeling verdeeld is. 'Er zit een goed team klaar, er is zeker geen probleem binnen de N-VA-afdeling in Gent,' zei ze op Radio 1. 'Het was een probleem tussen twee personen, tussen Elke en Siegfried. Dat is hiermee opgelost. Isabelle wordt 60 en kiest ervoor om het iets kalmer aan te doen, Peter heeft gewoon beslist om terug naar de privé te gaan.'

Of er voor Sleurs en Bracke nog een plaats op de N-VA lijst is weggelegd, wil Van Bossuyt nog niet zeggen. 'We moeten nu eerst alles laten bezinken. We zullen de komende dagen en weken heel veel gesprekken voeren en dan met de sterkst mogelijke lijst naar buiten komen. Elke en Siegfried hebben al gezegd dat ze de lijst sowieso zullen steunen. Op welke manier zullen we dan wel zien.'

Kandidaat-burgemeester

De 38-jarige Van Bossuyt combineert haar nieuwe functie met die van Europees parlementslid (sinds 2015) en heeft weinig ervaring op lokaal niveau. Ze moet ook verhuizen van Melle naar Gent.

Op Radio 1 bevestigde Van Bossuyt dat ze wel degelijk kandidaat-burgemeester is. 'Ik ben altijd lid geweest van de lokale afdeling. Als je verandering in Gent wil, en die is nodig, dan kan je dat best doen vanuit het stadhuis, denk ik'.

Waar ze inhoudelijk voor staat, is waar de partij voor staat, zegt ze. 'Gent heeft nood aan verandering, de socialisten zijn er al veel te lang aan de macht om gezond te zijn. Waar ik vooral voor zal staan, is dat Nederlands de taal zal zijn die ons allemaal verbindt, ook de kindjes op de speelplaats, dat mensen zich veilig kunnen voelen en, heel belangrijk, dat Gent terug ondernemers omarmt.'