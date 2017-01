Anne Applebaum over Trump en het wereldverbond van populisten: 'Protest is niet voldoende'

De Amerikaanse journaliste Anne Applebaum (52) schreef voor gerenommeerde bladen als The Spectator, The Economist en Foreign Policy en behoorde jarenlang tot de hoofdredactie van The Washington Post. Als Ruslandexperte kreeg ze de Pulitzerprijs voor haar boek Gulag. Applebaum is getrouwd met de voormalige Poolse minister van Buitenlandse Zaken Radoslaw Sikorsi en heeft sinds 2013 de Poolse nationaliteit.

