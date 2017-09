Ann Soete maakt overstap naar Open VLD Plus

Soete stapte begin september uit N-VA, omdat ze niet op één lijst wou staan met haar 'vrouwonvriendelijke' partijgenoot Pol Van Den Driessche. 'Ik kon het niet over mijn hart krijgen', zei ze er toen over. Soete was naar eigen zeggen al langer ontgoocheld in de partij. N-VA Brugge reageerde eerder al dat ze 'niet verbaasd' waren over het vertrek van Soete.

Soete, die sinds kort als onafhankelijke in de gemeenteraad zetelt, zal als Plus-kandidaat op de Open VLD-lijst staan bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 in Brugge. Zij krijgt de derde plaats toegewezen. De Brugse liberalen pakken uit met een Open VLD Plus-lijst en stellen die open voor onafhankelijke kandidaten die op een positieve manier willen samenwerken ten voordele van Brugge.

'We stellen vast dat veel Bruggelingen ontevreden zijn over het huidig beleid in hun stad. Wij willen een positief alternatief bieden', zegt Mercedes Van Volcem. Inhoudelijk zitten beide politica's naar eigen zeggen op eenzelfde lijn. Ann Soete behaalde in 2012 5.620 voorkeurstemmen en betekent dus een gevoelige versterking voor Open VLD.