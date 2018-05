Anke Van dermeersch (Vlaams Belang): 'Koran overtreedt Europees mensenrechtenverdrag'

Vlaams Belang-politica Anke Van dermeersch wil bij het Europees Hof klagen over de koran. Ze omschrijft de koran als 'de #MeToo-bijbel van de vrouwendiscriminatie' en vindt dat het boek in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zegt ze tegen De Zondag.