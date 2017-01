Anis Amri was twee uur in Brussel-Noord

Amri nam twee dagen na de aanslag de trein van Amsterdam naar Brussel-Noord, waar hij om 19.00 uur aankwam. Uit camerabeelden blijkt dat hij in het station is gebleven tot ongeveer 21.00 uur. Meer informatie geeft het parket niet.

Het Nederlandse openbaar ministerie maakte eerst bekend dat Amri op woensdag 21 december met de trein van Nijmegen naar Amsterdam is gereisd. In de Nederlandse hoofdstad stapte hij op het einde van de middag op de rechtstreekse trein naar Brussel.

De Nederlandse autoriteiten konden de route van Amri reconstrueren dankzij camerabeelden in de stations van Nijmegen, Amsterdam CS en Brussel-Noord. Na de Nederlandse mededeling communiceerde ook het Belgische federaal parket. De spoorwegpolitie van Brussel bekeek alle beelden van de veiligheidscamera's in Brussel-Noord, luidt het.

Papier

"Deze analyse heeft aangetoond dat Anis Amri op 21 december 2016 omstreeks 19.00 uur toegekomen is met de trein vanuit Amsterdam en in het station van Brussel Noord is gebleven tot ongeveer 21.00 uur." Het parket voegt er een foto aan toe waarop de verdachte te zien is in het Brusselse station. Hij heeft een papier vast. Zijn gezicht is grotendeels verborgen achter een muts en sjaal.

Amri dook een dag later op in het Franse Lyon. In de namiddag werd hij daar gefilmd in het station Lyon Part-Dieu. Van daaruit zou Amri de trein naar Chambéry genomen hebben, om vervolgens over te stappen richting het Italiaanse Turijn. Een bewakingscamera filmde Amri om 22.14 uur in het Turijnse station Porta Nuova. Hij zou een tweetal uur in het station gebleven zijn. Na middernacht, om 00.58 uur, wordt hij in het centraal station van de stad gefilmd. Nog later, omstreeks 3.30 uur, wordt Amri tijdens een identiteitscontrole neergeschoten in Sesto San Giovanni, nabij Milaan.

'Enkele uren in Amsterdam'

Vooraleer hij naar Brussel spoorde, bracht Amri op 21 december enkele uren in Amsterdam door. Dat wordt gepreciseerd in een brief die de Nederlandse minister van Justitie Ard van der Steur naar de Tweede Kamer stuurde. Hij nam rond 16 uur de trein naar Brussel.

Waar Amri in Amsterdam heenging zegt Van der Steur niet. Het onderzoek is nog in volle gang, schrijft hij.