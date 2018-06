Anick Berghmans stapt op als schepen in Lommel

Ze wil haar energie gebruiken om haar naam te zuiveren en neemt ontslag als schepen en gemeenteraadslid in Lommel. 'Ik denk dat dit nodig is in het belang van de verdere goede werking van het stadsbestuur en de stadsorganisatie en in het belang van de Lommelaars'. Dat zegt ze in een 'eenmalige communicatie'.

Berghmans, schepen voor SP.A in Lommel, werd deze week opgepakt in het onderzoek naar de plofkraken. De onderzoeksrechter liet haar vrij, maar stelde haar wel in verdenking voor diefstal met braak en bendevorming.

'In de eerste plaats en met volle overtuiging ontken ik formeel dat ik ook maar iets te maken heb met de plofkraken. Ik ben dan ook geschokt door wat er in de pers geschreven wordt en welke onwaarheden daarin verkondigd worden, voornamelijk met betrekking tot mijn persoon', schrijft Berghmans. 'Ik zal me uiteraard ter beschikking houden van het gerechtelijk onderzoek. Gezien het geheim van het gerechtelijk onderzoek zal ik niet communiceren met betrekking tot de inhoud van dit lopende onderzoek', gaat ze verder. 'Omwille van bovenstaande en omwille van het feit dat ik al mijn energie wil gebruiken om mijn naam te zuiveren, heb ik besloten om een stap opzij te zetten en mijn ontslag aan te bieden als schepen en als gemeenteraadslid. Ik denk dat dit ook nodig is in het belang van de verdere goede werking van het stadsbestuur en de stadsorganisatie en in het belang van de Lommelaars. Ik ben er zeker van dat al mijn kiezers en sympathisanten het door mij en mijn collega's van het schepencollege gevoerde beleid gewaardeerd hebben en vraag hen dit beleid ook in de toekomst te blijven steunen'.

Berghmans hoopt 'dat na deze eenmalige communicatie' de rust voor haarzelf en haar omgeving kan terugkeren. 'Ik ben ervan overtuigd dat op het einde van het onderzoek zal blijken dat ik onschuldig ben.'