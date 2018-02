Andreas Tirez: 'Een hogere erfbelasting betekent een lagere arbeidsbelasting'

Het is een belasting die zelfs klassiek-liberalen kan overtuigen en waar het weekblad The Economist regelmatig mee uitpakt. Zelfs tegenstanders van belastingen tout court zijn gewonnen voor erfbelastingen. Boudewijn Bouckaert (voormalig parlementslid voor LDD en voorzitter van de klassiek-liberale denktank Libera!, nvdr.) verklaarde zo bijvoorbeeld eerder al aan Knack: 'In de rangorde van liberale prioriteiten is erfbelasting de minst erge belasting'. Gwendolyn Rutten (voorzitster van Open VLD) spreekt dan weer over een 'belasting op verdriet'.

...