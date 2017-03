André Gilles neemt ontslag als voorzitter van Publifin

Alvast twee mandaten minder voor André Gilles. De in opspraak gekomen PS'er neemt ontslag als voorzitter en lid van de Luikse provincieraad. Dat meldt Gilles nadat bekendraakte dat het parket-generaal van Luik aanwijzingen heeft over schriftvervalsing en het doen verdwijnen van documenten in de Publifin-zaak.

"Na mijn ontslag als lid van het partijbureau van de PS heb ik beslist om mijn provinciale functies neer te leggen.

Niet omdat (MR-fractieleider) Crucke of wie dan ook daarom zou vragen, maar uit vrije wil, als mijn eigen baas en met opgeheven hoofd", schrijft Gilles in een mededeling aan Belga.

Op 31 maart 2017 stelt de PS'er zijn post ter beschikking.

Toplui Publifin zouden documenten hebben vervalst en doen verdwijnen

Toplui van Publifin zouden documenten hebben vervalst en doen verdwijnen. De Luikse procureur-generaal heeft de onderzoekscommissie rond Publifin in het Waals Parlement daar woensdag van op de hoogte gebracht. Het gaat om zes personen, inclusief voorzitter André Gilles van Publifin en Nethys en ceo van Nethys Stéphane Moreau - allebei PS'ers. De directies van Publifin en Nethys ontkennen de aantijgingen.

Hoewel ze zich allebei ziek hebben gemeld, zouden Gilles en Moreau - allebei PS'ers - op 22 februari naar de hoofdzetel van Publifin in Luik zijn afgezakt. "Ze zouden er een hele reeks documenten hebben opgesteld, of laten opstellen, die gevraagd waren door de onderzoekscommissie en die niet bestonden", aldus Zrihen.

Een directrice en twee directiesecretarissen zouden dossiers naar hun persoonlijke wagen gedragen hebben en meermaals heen en terug gereden zijn naar een onbekende bestemming. Een andere dame zou veel tijd hebben doorgebracht in een ontvangstlokaal. Bepaalde personeelsleden zouden het gevoel hebben gehad dat er niet alleen documenten werden gezocht voor de commissie, maar dat andere documenten ook zouden zijn weggenomen.

De onderzoekscommissie heeft de magistraten die haar bijstaan opgedragen om de "nuttige" documenten in beslag te nemen, het telefoonverkeer van de betrokkenen na te trekken, te onderzoeken welke toplui allemaal aanwezig waren op 22 februari en de rekeningen van alle onderdelen van de Publifin-groep tegen het licht te houden.

In de pro justitia van het Luikse parket-generaal is sprake van misbruik van vennootschapsgoederen, knevelarij (afpersing) zonder geweld of bedreiging, valsheid in geschrifte, het gebruik van valse stukken in private geschriften en in handelsgeschriften en in particuliere geschriften in verband met de groep Publifin.

André Gilles, die donderdagochtend verwacht werd in de onderzoekscommissie, is intussen nog steeds aanwezig in het Waals Parlement. Zijn hoorzitting is uitgesteld naar 14 uur. De hoorzitting met Moreau staat voorlopig nog steeds gepland voor vrijdagochtend. Op 21 februari, daags dus voor de bewuste 22 februari die nu opduikt, had Gilles zich nog te ziek gemeld om voor de onderzoekscommissie te verschijnen.

Twijfels daarover bij verschillende parlementsleden hadden toen al geleid tot het uitsturen van een controlearts.