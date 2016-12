Amerikaanse psychiaters willen actie ondernemen tegen Belgische euthanasiewet

Binnen de American Psychiatric Association (APA), een van de meest invloedrijke beroepsverenigingen voor psychiaters ter wereld, leeft de wil om actie te voeren tegen euthanasiewetgevingen in België, Nederland en 'overal elders waar niet-terminale psychiatrische patiënten geholpen worden met zelfmoord, of letterlijk vermoord worden met dodelijke injecties - vaak door hun eigen behandelende psychiaters.'

Volgens de organisatie is het 'onethisch' voor een psychiater om te assisteren bij 'zelfmoord'. 'Een psychiater zou geen interventie, die de dood als gevolg heeft, mogen voorschrijven of uitvoeren op niet terminaal zieke mensen,' zo klinkt het in een recent officieel statement. Zowel 'het ter beschikking stellen van de middelen daartoe (voorschriften, heliumtanks...) als de dodelijke injectie toedienen' kunnen niet door de beugel voor de Amerikaanse beroepsvereniging.

Geert Dom, voorzitter van de Belgische beroepsvereniging van Psychiaters en bestuurslid van de Europese Psychiatrische Vereniging (EPA), is niet verbaasd. Hij zegt dat wij zeer onderschatten hoe vanuit het buitenland gekeken wordt richting onze naar internationale maatstaven erg progressieve euthanasiewetgeving. 'Wat bij ons kan, is absoluut niet evident.'

Hij roept op om het statement serieus te nemen, vooral gezien de invloed van APA. 'De Amerikaanse beroepsvereniging geeft bijvoorbeeld de DSM uit, onze diagnostische bijbel. Dit kan dus zeker het debat bij ons aanwakkeren. Hopelijk kunnen we dat doen zonder panikeren.'

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block(Open VLD) is niet onder de indruk van de Amerikaanse stellingname. 'Iedereen heeft recht op een eigen mening. Over onze euthanasiewet is lang en zorgvuldig gedebatteerd in ons parlement. En onze wet is het eindresultaat. Ik zie niet in wat de Amerikanen met dat debat te maken hebben.'