'Als we bejaarden alles uit handen nemen, hebben ze geen reden meer om op te staan'

Vanaf volgende maand kunnen zeventigplussers uit de Oost-Vlaamse gehuchten Rieme en Doornzele op een busje stappen dat hen naar winkels in het volgende dorp brengt. Handig, want in hun eigen buurt zijn er geen slagers, bakkers of superettes meer. Dat wekelijkse vervoer is een initiatief van het ocmw en wordt gesponsord door de plaatselijke middenstand. Dat is meteen ook de reden waarom het busje vol schreeuwerige reclame staat. Een slimme mercantiele zet? Dat zal wel meespelen, maar bovenal is het een signaal dat ze het daar in het diepe Oost-Vlaanderen eindelijk hebben begrepen. Nu de rest van het land nog.

