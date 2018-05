'Als premier Michel met zijn kruidenier over multinationals wil praten, kan hij er beter even bij gaan zitten'

Eén dag voor zijn grootste federale coalitiepartner de toekomstperspectieven van zijn regering zwart inkleurde, mocht premier Michel (MR) in het Europees Parlement zijn visie op de toekomst geven. Europa heeft in het verleden wel vaker voor een noodpodium gezorgd wanneer het in de Wetstraat eens iets minder draaide, ook al blijft het zelfs voor een donnant-donnant-Belg als Charles Michel moeilijk om, bijvoorbeeld, tegelijk Poetin te vriend te houden én een diplomaat uit te wijzen als er een spion wordt vergiftigd. Dit keer kon Europa onze premier geen soelaas brengen. Als het klopt dat de ' dash' een beetje uit de federale regering is, zoals N-VA-voorzitter Bart De Wever vrijdagavond zei, dan was het zoeken naar zelfs maar het kleinste spoor van spankracht in de speech van Michel in het Brusselse Paul-Henri Spaakgebouw. Het Europese halfrond had daar afgelopen donderdag kennelijk op geanticipeerd: de leegte was overdonderend, van de zevenhonderdvijftig zitjes was lang niet de hel...