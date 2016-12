'Als je mensen langer aan het werk wilt houden, moet iedereen dat wel aankunnen'

Wat?

Door de jaren heen is werkbaar werk wel uitgegroeid tot een containerbegrip: iedereen geeft er een andere invulling aan. ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw maakt er geen geheim van dat hij 'werkbaar werken' vooral vertaalt als 'minder werken'. Dus pleit hij voor de 32-urige werkweek. Volgens arbeidsmarkt- en hr-experts gaat het niet om minder werken, maar vooral om een andere manier van werken. Werk moet voldoende leerkansen bieden, het mag niet te veel stress bezorgen, en er moet een evenwicht zijn tussen werk en privé. Als aan die voorwaarden voldaan is, hebben mensen meer plezier in hun werk, leren ze meer, blijven ze langer aan de slag, en zijn ze ook minder vaak ziek. En dus experimenteren bedrijven met nieuwe werkvormen: van zelfsturende teams, waarin werknemers zelf hun werkplanning opstellen, tot jobcrafting, waarbij ze zelf kunnen beslissen hoe ze hun werk doen. Ook praktijken zoals flexibele verloning, waarbij werknemers zelf hun loonpakket kunnen samenstellen, en telewerk of flexibele werktijden passen bij de zoektocht naar werkbaar werk.

