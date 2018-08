'Als je boek eenmaal in de winkel ligt, heb je nauwelijks nog invloed op hoe het gelezen wordt'

Het blijft altijd even spannend als onwerkelijk om post te ontvangen van een lezer. Je weet namelijk nooit welk deel van je boek de lezer zich heeft toegeëigend en op welke manier. Dat is het mooie en vreemde van schrijven: als het boek eenmaal in de winkel ligt, heb je nauwelijks nog invloed op hoe het gelezen wordt. Sommigen gaan zelfs zover te stellen dat een schrijver na publicatie niets meer over zijn boek te zeggen heeft. Onzin. Zo dood is de auteur nu ook weer niet.

